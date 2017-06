Tendenza capelli estate 2017: i colori dell’estate. L’estate è in arrivo e già si sente nell’aria l’odore di vacanza. Ad ogni cambio di stagione, in genere, in alcune donne, nasce il desiderio di cambiare il proprio look, il tutto parte dal taglio di capelli o dal colore. Per quanto riguarda le nuance dell’estate 2017 fra i colori capelli estate 2017 più trendy troviamo varie sfumature e tonalità. Di gran moda i contrasti! Via libera ai colori sgargianti e vivaci, tonalità che ricordano l’estate! Ma anche le tonalità più soft non sono da snobbare, anzi. I più belli del momento sono proprio il biondo in tutte le sue sfaccettature. Per quanto riguardano i colori più stravaganti abbiamo : un biondo dai riflessi camomilla e con leggere schiariture di biondo frozen. Perfetto sulla carnagione e sugli occhi chiari ma anche sulla pelle ambrata; il Moon Blonde: si tratta di un biondo ghiaccio talmente chiaro che si sposa perfettamente sui Lob e sui Bob;

Tendenza capelli 2017: la super novità, il peachblond.

Infine il Peachblond: si tratta della novità di quest’estate. Il peachblond, considerato come la versione nuova e aggiornata del precedente hair look, il blorange, si può identificare come una variante del biondo che è perfetta se realizzata su basi naturali di biondo scuro. E’ un ottimo colore di tinta per chi ha un incarnato pallido e magari anche con i capelli biondi naturali. Sconsigliato invece a chi ha una carnagione scura o comunque ambrata che stonerebbe troppo con il sottotono freddo di questa tinta. Si possono scegliere nuances pesca più intense e quindi tendenti al rosso, oppure più soft che virano al rosa pastello.