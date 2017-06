Uomini e Donne, ultime news sul caso Sona. La redazione di ‘Uomini e Donne’ aspetta chiarimenti. Dopo che Juan Fran Sierra, ex fidanzato di Claudio Sona, tronista nella trasmissione di Maria De Filippi alla fine dello scorso anno, ha dichiarato che l’imprenditore era ancora sentimentalmente legato a lui durante la registrazione dello show di Canale5, lo staff della conduttrice vuole vederci chiaro.

Uomini e Donne, le dichiarazioni di Juan Fran Sierra su Claudio Sona.

Ecco la quanto aveva dichiarato Juan Fran Sierra. Il suo ex fidanzato Juan Fran Sierra ha deciso di dire tutta la sua verità su come sono andate le cose fra loro, rivelando che la loro relazione è continuata anche durante il periodo in cui Claudio sedeva sul trono di ‘Uomini e Donne’, un fatto piuttosto grave che andrebbe contro le regole della trasmissione di Maria De Filippi. Juan ha scritto su Instagram: “Sono stufo di passare sempre per l’ex ancora in mezzo che vuole visibilità e non si vuole mettere alle spalle la sua vecchia storia e voglio mettere una volta per tutte una fine a questo capitolo della mia vita e iniziare completamente un nuovo percorso sulla base però della verità. Parto dicendo che la nostra storia non è mai finita ed è continuata anche durante tutto il programma di nascosto all’insaputa di tutti. Per me è stato un vero incubo, per amore e per la sua felicità ho accettato tutto questo, finché la sua ambizione, i suoi progetti e la sua capacità di mentire e fingere hanno superato qualsiasi limite”.

E ancora, il ragazzo ha aggiunto un altro lungo sfogo: “Mi dispiace essere arrivato a questo punto, ma sento che questo è l’unico modo per riuscire a chiudere tutto. Io soltanto volevo un amore pulito e vero che pensavo anche di aver trovato con lui, è per questo che mi sono ridotto ad accettare ed essere anche complice in tutto questo circo. Non auguro a nessuno quello che ho vissuto accettando le sue richieste di aspettarlo perché era tutto finto ciò che vedevo, leggevo e sentivo e promesse di amore nei miei confronti e di come saremmo stati bene insieme un giorno. Questa è solo una delle tante prove che ho iniziato a raccogliere quando ho capito che questa persona non era più quella di cui mi ero innamorato. È stato finto con me, con i suoi amici e con tutta l’Italia che lo segue e gli vuole bene. Penso che ne io ne nessun altro meriti questo. Ora vi chiedo soltanto di non tirarmi più in mezzo a questa storia perché voglio solo chiudere il capitolo più brutto della mia vita. Potete tranquillamente smettere di seguirmi e interessarsi alla mia vita. Mi fa tristezza rendere la mia vita privata pubblica qua si parla di dignità”.

Uomini e Donne, la redazione vicina a Claudio Sona.

Dal suo canto Sona dichiara:”La relazione con lui è finita ben prima del trono – ha puntualizzato su Instagram facendo cadere ogni accusa – Ero sentimentalmente libero quando decisi di partecipare al programma, ma ho continuato a volergli bene: l’affetto non si spegne con un interruttore”.

Nonostante la redazione del programma creda alla buona fede di Sona, alcuni chiarimenti sembrano a questo punto dovuti. Ecco cosa ha fatto sapere lo staff di Maria: “Abbiamo preso visione, come voi, dei video pubblicati dal signor Sierra. Abbiamo parlato con Claudio, crediamo nella sua buona fede e speriamo che si esprima al più presto sull’intera vicenda così da chiarire la sua posizione”.