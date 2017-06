Uomini e Donne: le ultimissime news sulla coppia Gemma-Marco

Uomini e Donne, le ultime news: la love story tra Gemma e Marco. Si è da poco conclusa una delle tanti stagioni del programma più longevo della tv: Uomini e Donne. Sia il trono classico che il trono over hanno tenuto i fan con il fiato sul collo fino al’’ultimo momento. Per non parlare dell’introduzione del trono gay che, visto l’ampio successo, ritroveremo a settembre. Ad animare in particolare il trono over sono stati in primis i trio Gemma Galgani, Marco Firpo e Giorgio Manetti, ma poi il trio è diventato un duo: la coppia Gemma- Marco. La Galgani, dopo una prima conoscenza con Marco andata maluccio, ha deciso di tornare sui suoi passi e riconquistare i cavaliere biondo. La storia tra i due procede e gonfie vele, sotto tutti gli aspetti e proprio per questo motivo Gemma ha deciso di cambiare anche il suo status su Facebook e dopo aver tenuto per lungo tempo quello di single l’ha cambiato con ‘fidanzata’.

Uomini e donne, le ultime news: la oro puntata speciale.

Stando alle ultimissime indiscrezioni l’amata coppia del trono over dovrebbe essere protagonista anche di una puntata speciale di Uomini e donne che dovrebbe andare in onda in prime time su Canale 5. L’appuntamento con questo speciale dedicato agli amori di Gemma e in particolar modo alla sua neonata storia d’amore con Marco dovrebbe essere trasmesso il prossimo martedì 27 giugno. Al momento, però, manca ancora l’ufficialità sulla messa in onda