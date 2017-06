Amnistia, carceri, giustizia: le news ad oggi 15 giugno 2017. Il messaggio della Bernardini per Orlando

Amnistia, indulto, carceri, giustizia. Sul fronte amnistia e indulto nessuna novità sul piano legislativo, nonostante le continue battaglie portate avanti dai Radicali, e non solo, per l’approvazione dei provvedimenti di clemenza. Rita Bernardini, pochi mesi fa, intraprese uno sciopero della fame a sostegno dell’amnistia e indulto e della riforma del sistema penale. L’esponente dei Radicali, da poco più di venti giorni, ha ripreso la protesta. Nella trasmissione di Radio Radicale dedicata alla campagna iscrizioni al Partito Radicale, in onda la domenica alle 12.00, Rita Bernardini, ne ha spiegato le motivazioni, ed anche ieri, nel collegamento in diretta da Africo in provincia di Reggio Calabria, ha ribadito che continuerà lo sciopero della fame, visto che non ci sono le condizioni per interromperlo.

Le dichiarazioni di Rita Bernardini a Radio Radicale.

Nella trasmissione di Radio Radicale ha lanciato un messaggio al ministro Orlando: “Lo dico al Ministro Andrea Orlando: questa legislatura non si può concludere senza qualcosa di concreto per la legalità dell’esecuzione penale in Italia, che non riguarda solo il carcere ma anche quello che avviene fuori dal carcere nel momento in cui il detenuto finisce di scontare la sua pena. Molte delle riforme che si possono concretamente fare sono contenute nei titoli della riforma dell’ordinamento penitenziario. Vogliamo che tale riforma abbia una corsia preferenziale che sia separata dal disegno di legge sul penale” – ha dichiarato Rita Bernardini.

“La convergenza tra Albamonte, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, e Migliucci, presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, che li vedeva entrambi distanti, seppur con motivazioni differenti, dall’intero pacchetto giustizia sul quale sembra che il Governo voglia mettere la fiducia, erano d’accordo su questo: perché non stralciare la parte sulla quale non ci sono divisioni, ossia quello dell’ordinamento penitenziario?

Lo so che rischio la salute – conclude – ma non smetterò lo sciopero della fame fino a quando non ci saranno rassicurazioni sulla riforma dell’ordinamento penitenziario. Questa legislatura non si può concludere con un silenzio che attanaglia l’intera popolazione carceraria”.