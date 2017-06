Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, le ultime news gossip ad oggi 15 giugno 2017

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, le ultime news gossip. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono sempre al centro del gossip italiano. La cantante si è raccontata al settimanale Chi ed ha parlato del suo rapporto con D’Alessio. Anna Tatangelo ha ammesso che nella relazione con Gigi D’Alessio ci sono stati alti e bassi. La coppia ha affrontato diverse crisi, ma le ha sempre superate nel privato.

“Ci sono state tante prove che abbiamo superato insieme, Gigi ha perso le persone più importanti della sua vita e io sono diventata ancora di più un punto di riferimento come lui lo è per me. Mi sono presa cura del mio uomo nei momenti difficili, e non mi riferisco a quelle cazzate sui soldi che hanno ingigantito, parlo di quando una persona sta male dentro e tu vivi il suo dolore e te ne prendi una parte. Poi ci sono stati grandi alti e bassi, non lo nascondo”, ha raccontato la cantante al settimanale ‘Chi‘.

Anna Tatangelo si racconta al settimanale Chi.

Nell’intervista rilasciata a Chi, in edicola questa settimana, Anna ha anche detto che crescendo ha scoperto una nuova femminilità. “Ci sta che abbia un lato sexy quando sono sul palco, ho un’età che mi dà una consapevolezza nuova, sono nel pieno della mia sensualità e della mia femminilità”, ha detto.

Infine la Tatangelo ha raccontato che suo figlio Andrea è innamorato di lei. “Oggi Andrea ha 7 anni ed è innamorato di me, quando mi vede sul palco è incantato. A scuola mi disegna sempre e mi fa i vestiti arcobaleno”, ha rivelato.