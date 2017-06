Cherry Season – La Stagione del Cuore 2 Anticipazioni e trame delle puntate di giovedì 15, venerdì 16 e lunedì 19 giugno 2017 – «Misteri ancora da risolvere» – Secondo le anticipazioni di Cherry Season 2 la Stagione dl Cuore nella prossima serie risolverà nuovi misteri sui protagonisti, rimasti nel frattempo in sospeso. Oyku e Ayaz faranno pace una volta per tutte? Il cuore ci dice di sì. E Ayaz cosa farà dopo che ha scoperto la vera identità di suo padre? Riuscirà a perdonare Onem? Scopriamolo insieme con le anticipazioni delle prossime puntate di Cherry Season!

Cherry Season 2 Anticipazioni e trame delle puntate di giovedì 15, venerdì 16 e lunedì 19 giugno 2017 – «Coppie e problemi…»

Le anticipazioni di Cherry Season 2 mostrano che una nube di mistero continua ad avvolgere la storia dei suoi personaggi. Nelle precedenti puntate è successo di tutto: Oyku e Ayaz si sposano ma il loro matrimonio non è valido; Oyku scopre il segreto che l’amore della sua vita le ha sempre nascosto e i due iniziano una guerra senza regole. Seyma scopre invece chi è il vero padre di Ayaz, lo confida a Mete che a sua volta, per tentare di avere la meglio sul suo rivale, lo dice ad Ayaz, il quale scopre che Mehmet è suo padre. Ma anche un’altra coppia protagonista della soap turca ha i suoi problemi: Burcu vede Emre parlare con una ragazza e pensa che sia la sua amante, e per questo la insulta. Ma si tratta in realtà di Deniz, la sorella di Emre. Che nasconde un segreto. Anche lei!