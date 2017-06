Anticipazioni Il Segreto le news e tutte le trame delle puntate della settimana del 19, 20, 21, 22, 23 e 25 giugno 2017 – «Modifica al palinsesto della soap opera iberica» Si apre una nuova settimana all’insegna – al di là delle delle drammatiche e avvincenti storie della soap iberica – di cambiamenti del palinsesto Mediaset che prevedono il salto della puntata del sabato, e puntate più brevi in onda sulla rete ammiraglia del Biscione! Dopo le brevi news, vediamo ora insieme le anticipazioni del capolavoro di Adriana Guerra!

Anticipazioni Il Segreto trame puntate della settimana del 19, 20, 21, 22, 23 e 25 giugno 2017 – «Le mille risorse di Francisca!»

Le anticipazioni de Il Segreto basate sulla trama delle puntate che Canale 5 trasmette da lunedì 19 giugno a domenica 25 giugno 2017 rivelano che Francisca, ormai divenuta prigioniera all’interno delle sua stessa Villa, subisce inaudite torture, sia fisiche che psicologiche, da Eulalia e da Cristobal. Ma nulla è perduto perché la Montenegro, approfittando di un momento di distrazione dei suoi due aguzzini, riusce a chiedere aiuto a Severo!

Anticipazioni Il Segreto trame puntate settimana del 19, 20, 21, 22, 23 e 25 giugno 2017 – «Castelli di sabbia nell’emporio Mirañar!»

I Santacruz, intanto – secondo le anticipazioni de Il Segreto – rischiano la confisca dei beni, mentre Nicolás crede che Alfonso, Rosario e Ramiro gli stiano nascondendo la verità rellativa alla inspiegabile scomparsa di sua moglie Mariana! Costretto dai suoi fratellastri a realizzare l’ennesimo colpo ai danni dei Dos Casas, Matías sentendosi in una posizione imbarazzante, chiude con Beatriz, spiegando a Hernando e a Emilia di non sentirsi all’altezza della giovane Mella. Ci dà sollievo, dopo tutti questi drammi, la famiglia Mirañar: Onesimo e Hipólito litigano a causa della loro ennesima trovata, quella di costruire castelli di sabbia in emporio! E, a proposito di castelli di sabbia, anche Dolores fa la sua parte: ritornata da una vacanza al mare con la pelle tutta scottata dal sole, spaventa i paesani presentandosi in negozio con una maschera a base di polvere di riso… Restate con noi!