Anticipazioni Una vita – Acacias 38 le news e tutte le trame delle puntate della settimana del 19, 20, 21, 22 e 23 giugno 2017 – «Il successo di una soap opera spagnola!» – Va alla grande la soap opera spagnola di Aurora Guerra, che racconta le avventure degli abitanti del barrio madrileno di Acacias 38, intrattenendo davanti alla tv almeno tre milioni di telespettatori con uno share del 18%! Passioni travolgenti, oscuri intrighi e inesorabili vendette continuano a sconvolgere la vita dei nostri beniamini! Oggi vi daremo qualche news e qualche anticipazione in merito a quanto sta accadendo in Acacias 38 – in italiano Una vita – che vedrà come sempre al centro dell’attenzione l’ineffabile e diabolica Cayetana Sotelo Ruz, figura di vilaine, di dark lady e manipolatrice dei destini altrui tra le più stupefacenti mai uscite dalla fantasia di un’autrice di feuilleton televisivi!

Anticipazioni Una vita – Acacias 38 trame puntate settimana 19-23 giugno 2017 – «Una proposta di Humildad che spiazza Teresa!»

Secondo alle anticipazioni di Una Vita, a casa di Ramón c’è una vera e propria tempesta. Palacios continua a ricevere minacce da Clemente e Trini ha un duro confronto col marito. Susana assiste alla dichiarazione d’amore tra Leandro e Juliana e capisce di aver perso per sempre suo figlio. Cayetana non perde occasione di seminare loglio e zizzania in casa Hidalgo. Infatti, comunica a Rosina che Martín sarà difeso da Felipe. Humildad spiazza Teresa chiedendole di farle da madrina alle sue nozze con Mauro! Quale sarà la reazione della Sierra? Restate con le nostre anticipazioni!