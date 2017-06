Belen Rodriguez, le ultime news gossip ad oggi 15 giugno 2017

Belen Rodriguez, ultime news. La bellissima Belen Rodriguez è sempre al centro del gossip. Qualche giorno fa il giornalista Alberto Dandolo ha scritto sul sito Dagospia che durante una recente ospitata a Capri, dove è stata madrina del torneo di tennis ‘Vip Champion’, Belen Rodriguez si sarebbe arrabbiata per la presenza di alcuni paparazzi in un ristorante e avrebbe iniziato a lanciare dei limoni in direzione dei fotografi. Ecco le parole di Dandolo: “Nessuno ha ancora ben capito cosa sia davvero successo l’altra sera in quel di Capri, precisamente al noto ristorante ‘da Paolino’. Si parla di una bellissima Belen assai friccicarella, di un cesto di limoni, di paparazzi incaz*ati e di una rissa senza precedenti”.

La replica di Belen Rodriguez dopo le dichiarazioni di Dandolo.

La replica della Rodriguez non si è fatta attendere e ovviamente la showgirl ha smentito di aver lanciato agrumi in direzione degli obiettivi. In un video pubblicato su Instagram l’argentina ha detto: “Ecco, questa è l’unica cosa successa con i limoni a Capri, una partita a calcio con la mia amica. Non è stato lanciato nessun limone a un paparazzo! Ahhh mamma mia, santa pazienza!”.Poi ha aggiunto: “Dandolino dandolone, ma la smettiamo di scrivere caz*ate? Così il premio al giornalista non te lo daranno mai. Almeno documenta con i fatti!!! Mania di protagonismo portaci via!!!”.