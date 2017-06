Bianca Aztei e Max Biaggi, le ultime news ed aggiornamenti ad oggi 15 giugno 2017!

Bianca Aztei e Max Biaggi, le ultime news. Annullati tutti gli impegni, almeno fino al prossimo 20 giugno. Bianca Atzei è corsa al capezzale del compagno Max Biaggi, vittima di un bruttissimo incidente lo scorso venerdì. Mentre Biaggi si trovava in pista a Latina quando la sua moto si è schiantata e lui è stato portato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma in eliambulanza. Le sue condizioni sono molto gravi, ma non è in pericolo di vita. La compagna ha pubblicato sui social una foto insieme a lui e gli ha dedicato delle tenere parole. Max Biaggi è ancora in ospedale, la sua situazione resta piuttosto seria dopo l’incidente in pista a Latina e la corsa al San Camillo di Roma in eliambulanza.

Bianca Aztei aggiorna i fans sulle condizioni di Biaggi. Le news e gli aggiornamenti ad oggi 15 giugno 2017.

Bianca Aztei ha anche aggiornarto i followers con un nuovo post. La prognosi è riservata: Max ha 9 costole rotte e un trauma toracico di vasta entità che i medici stanno provando ad arginare. La cantante ha voluto condividere un aggiornamento della situazione sui suoi profili Facebook, Instagram e Twitter, ringraziando tutti coloro che in queste ore stanno rivolgendo un pensiero al suo compagno.”Scusate se in questi giorni non vi ho dato notizie, so e capisco quanto ci tenete ad essere informati. Io, in questo momento, sto cercando di tenere le mie energie per lui dandogli positività”, ha scritto. “Dopo 6 giorni è stabile. Il mio Max è resistente e forte. Ho fiducia. Ho speranza. Io credo in lui e credo che la sua sfida più grande ora sia psicologica e voi lo state aiutando tanto con il vostro affetto”, ha poi aggiunto. “Grazie a chi gli sta vicino e gli scrive ogni giorno. Max è la parte migliore di me”, ha dichiarato la Aztei.

Bianca Aztei e Max Biaggi, le ultime news ad oggi 15 giugno 2017.

All’indomani dell’incidente l’Atzei aveva aggiornato amici e fan sulle condizioni di Biaggi. “La salute di Max è in buone mani. Dovrà rimanere ancora in terapia intensiva. E’ forte e testardo!! Questa notte è stato sottoposto ad un trattamento per poter respirare meglio e per fare in modo che le condizioni non si aggravino. E’ sempre in prognosi riservata. Verranno decise altre eventuali procedure nelle prossime ore. E’ una roccia e vi ringrazia uno ad uno. Io, quando posso, gli leggo tutti i vostri post per dargli forza. Mi ha detto di dirvi che la vostra energia e il vostro affetto lo fa sentire meglio”, aveva fatto sapere sempre via social.