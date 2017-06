Calciomercato Inter, le ultime news ad oggi 15 giugno 2017

L’Inter nella giornata di ieri ha presentato il nuovo allenatore, Luciano Spalletti, che in conferenza stampa non ha nascosto di avere grandi obiettivi con la squadra nerazzurra: “Sono qui per riposizionare l’Inter nel ruolo che le compete per la storia del club. Ho scelto l’Inter perché quando me la sono immaginata ho rivisto la sua storia piena di belle cose e le voglio vivere tutte fino in fondo. Voglio viverla come attore ma anche spettatore privilegiato perché quando la guardi da due posizioni puoi analizzarla meglio di quanto fai solo da dentro. Voglio assorbire tutto quanto riguarda l’Inter dall’inizio alla fine. Io non sono più bravo degli altri, sono differente. Sarà fondamentale avere una squadra che sa dove vuole andare, ci vuole forte mentalità, carattere e qualità di gioco. In questo modo non dovremo ‘scansarci’. Tutti devono entrare dentro il meccanismo di squadra e voglio che tutti donino qualcosa al compagno”.

Calciomercato, gli obiettivi dell’Inter.

Per lavorare al meglio, però, l’Inter deve integrare il proprio organico, ed in particolar modo la difesa. Il sogno di Spalletti si chiama Rudiger, ma se la trattativa dovesse saltare la società potrebbe avvicinare Davinson Sanchez dell’Ajax. Sembrano imminenti, invece, le chiusure degli accordi con il Nizza per Dalbert. Spalletti, oltre agli innesti in difesa, ha chiesto un centrocampista. Piace il ventinovenne Luiz Gustavo del Wolfsburg.