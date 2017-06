Detto Fatto Remix, le anticipazioni, tutorial ed i consigli di oggi 15 giugno 2017

Detto Fatto Remix, le anticipazioni e le news al 15 giugno 2017. Oggi, giovedì 15 giugno 2017, su Rai 2 andrà in onda una nuova puntata di Detto Fatto Remix, special edition della trasmissione in cui vengono proposti alcuni dei tutorial più belli della stagione. Caterina Balivo ci dà appuntamento, per nuove puntate e nuovi tutorial, a settembre: smentendo chi sosteneva che la Balivo, dopo il parto della sua bambina, avrebbe lasciato il programma, Maurizio Costanzo sul settimanale “Nuovo” rassicura i fan. Caterina ci sarà, ma solo dopo essersi ripresa dal parto. Queste le parole di Costanzo: “Sembra proprio che la presentatrice abbia già deciso il suo percorso: dopo qualche mese dal parto tornerà in onda. Andare in onda con il pancione è un gesto importante, che fa capire, se ce ne fosse ancora bisogno, che una donna incinta non deve essere considerata diversamente da una che non lo è. Può lavorare e decidere se e quando fermarsi”.

Detto Fatto Remix, i tutorial delle scorse puntate.

Nelle scorse puntate di Detto Fatto Remix abbiamo assistito ad alcuni tutorial, come quello di Alessandro Servida che ci spiega come realizzare la crostata all’arancia, quello di Salvo Filetti che stupisce con nuovi tagli di capelli, e quello di Annalisa Minetti che spiega come ricavare maggiore spazio quando stiamo preparando la valigia.