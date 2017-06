George e Amal Clooney, le ultime news gossip. La coppia formata da George e Amal Clooney è al centro del gossip delle ultime settimane, in particolare dopo la nascita dei loro gemellini. Il padre di George Clooney, Nick Clooney, appena ha incontrato per la prima volta Amal Alamuddin, attuale moglie di George, ha capito che lei era la donna giusta per suo figlio. L’attore e l’avvocatessa sono diventati genitori per la prima volta lo scorso 6 giugno, quando hanno dato il benvenuto al mondo ai gemelli Alexander ed Ella in una suite privata del ‘Chelsea and Westminster Hospital‘ di Londra. Il papà dell’attore ha ritenuto che fosse così arrivato il momento giusto per rivelare come la coppia si sia innamorata praticamente in maniera istantanea.

Ricordando la prima volta che ha incontrato Amal alla presenza anche di sua moglie Nina, ad un party nel 2013, Nick ha detto che la donna gli è apparsa subito molto affascinante ed elegante. “Io e Nina abbiamo aperto la porta quando Amal è arrivata. Si è presentata e abbiamo parlato. Era chiaramente affascinante e bellissima e nel tempo trascorso per finire la cena era evidente che fosse anche molto gentile”. Dopo il pasto, Nick ha capito che Amal e George erano destinati ad innamorarsi e ha scherzato sul fatto di aver pensato che lei poteva ‘mettere nei guai’ il bel brizzolato.

Al magazine americano ‘People‘ ha detto: “Quando la cena si avviava al termine mi ricordo di aver guardato Nina e di aver detto, ‘Questa situazione potrebbe mettere nei guai il nostro ragazzo!’. Penso che dopo quell’incontro, i loro destini erano segnati. Era evidente che fossero fatti l’uno per l’altra”.