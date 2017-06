Guida tv completa di giovedì 15 giugno 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda questa sera, 15 giugno 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 2 – in prime time – c’è l’attesissimo esordio alla regia di Michele Santoro. Da non perdere, su Rai 3 il film statunitense sui diritti civili Selma – la strada della libertà (ore 21:20). Sempre in prima serata su Rete 4 il film Il presidio, con Sean Connery. Vediamo in dettaglio la programmazione televisiva della serata insieme a qualche anticipazione.

La guida tv di questa sera giovedì 15 giugno 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Secondo le anticipazioni della Guida TV, su Rai 1 alle 21:25 va in onda la serie Tutto può succedere 2. Nella puntata di stasera, Carlo e Alessandro vengono intervistati dalla rivista “Il Mucchio”, ma il pezzo finisce per parlare quasi solo del secondo. Su Rai 2 alle 21:15 l’esordio di Michele Santoro come regista con il film-documento Robinù. Dopo il grande successo ottenuto alla Mostra d’arte Cinematografica di Venezia del 2016 e l’uscita evento nelle sale cinematografiche, in onda il film documentario sui babyboss della camorra. Su Rai 3 alle 21:20 va in onda Selma – la strada della libertà, la storia di Martin Luther King Jr. è il cuore del film che porta per la prima volta sul grande schermo un affresco dettagliato delle Marce da Selma a Montgomery, gli scontri scioccanti, la dura battaglia per ottenere il diritto al voto.

La guida tv di questa sera giovedì 15 giugno 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Secondo le anticipazioni della Guida TV, alle 21:15 su Rete 4 c’è Sean Connery con il film Il Presidio. Un guardiano viene ucciso durante il suo giro di ronda all’interno di una base militare. L’inchiesta è condotta parallelamente da un ispettore di polizia e dal un colonnello della polizia militare. I due hanno un rapporto conflittuale a causa di una vecchia ruggine e la situazione si complica quando la figlia del colonnello si innamora del poliziotto. Su Canale 5 alle 21:10 Gerry Scotti torna alla guida di The Winner is, mentre su Italia 1, alle 21:15, il film commedia Come ti rovino le vacanze.

La guida tv di questa sera giovedì 15 giugno 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di La 7.

Secondo le anticipazioni della Guida TV, sulla rete di Cairo va in onda – dopo il consueto appuntamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo – Piazzapulita, il rotocalco di prima serata condotto da Corrado Formigli, quest’anno con il ‘graffio’ di Sabina Guzzanti e il suo Tg Porco, il telegiornale satirico che spopola sul web e dove presenterà al pubblico una inedita Virginia Raggi, che Sabina ha anche votato, ma non esime dal sua sferzante satira.