Londra, non ci sono altre persone vive all’interno della Grenfell Tower, andata a fuoco la scorsa notte. È l’opinione del capo dei vigili del fuoco, il quale aggiunge che aggiunge che ancora «sinceramente non sanno» quante siano le vittime e che ci vorranno settimane per bonificare tutto l’edificio. L’ultimo bilancio aggiornato parla di almeno diciassette morti e decine di feriti, diciotto dei quali in pericolo di vita. Ma secondo le parole del sindaco Sadiq Khan, coloro che mancano tuttora all’appello sono «molti».

Anche una coppia di giovani veneti tra le decine di dispersi

Fra le decine di persone ancora disperse sono inclusi almeno due italiani, una giovane coppia di veneti, Gloria Trevisan e Marco Gottardi. Nelle ultime ore si sono moltiplicati gli appelli e le telefonate di amici e parenti che hanno tentato di recuperare notizie su quanti mancano all’appello, chiedendo se caso mai fossero fra gli sfollati evacuati dall’edificio e ospitati in uno dei centri che sono stati predisposti a North Kensington dopo la tragedia. I pompieri hanno lavorato per tutta la notte dentro la torre, dove alcune parti dell’edificio hanno continuato a bruciare, e dopo la fase di soccorso si è inevitabilmente passati a quella del recupero dei corpi senza vita delle vittime.