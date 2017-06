Selfie, le news di Simona Ventura. Due giorni fa la bravissima conduttrice è stata ospite nel programma CartaBianca, dove ha parlato di Selfie, che per lei non può essere definito un programma trash. La Ventura lo ha detto nella trasmissione di Raitre ‘CartaBianca‘. “A me piace fare la tv pop e non penso che Selfie sia un programma trash. Non ho questo razzismo intellettuale per cui c’è la cosa trash e poi la cosa altissima. Non ci sono solo il nero e il bianco, esistono anche i grigi. Io trovo che questa trasmissione sia pop e molto bella”, ha spiegato alla conduttrice Bianca Berlinguer.

Simona ha poi parlato delle ‘blatte’, come aveva definito tempo fa in un’intervista alcune sue colleghe della tv. “E’ chiaro chi sono. Son sempre quelle e quelle rimangono. Proprio perché la solidarietà è rara in questo ambiente ho deciso di scrivere un tweet per la mia collega Paola Perego e dire che stavo con lei, al di la delle cose che sono successe. Le è stata fatta una cosa non giusta ed è giusto che io lo dica”, ha fatto sapere.

Infine ha parlato della possibilità di tornare al timone dell’Isola dei Famosi, nel qual caso le piacerebbe avere tra i naufraghi un politico di sinistra. “I reality sono un genere che funziona ancora in tutto il mondo. Adesso qualche politico di sinistra lo prenderei. Potrebbe fare una grande Isola, se la facessi ancora…”, ha concluso