Tagli di capelli estate 2017: ecco i sei tagli di capelli must-have per l'estate

Tagli di capelli estate 2017: i tagli di capelli più chic dell’estate. Siete alla ricerca di un nuovo taglio di capelli per consacrare l’arrivo della bella stagione? Niente paura, di seguito verranno elencati alcuni degli tali di capelli più chic e alla moda per l’estate 2017. Il primo fra tutti è lo wob, creato in modo voluminoso grazie a onde morbide e molto naturali. Se si hanno capelli un pò più lunghi fino alle spalle si trasforma in lob, uno dei tagli di capelli must-have per l’estate. Per le amanti degli anni ’80 non possono esimersi dal provare il taglio di capelli shag per creare una capigliatura voluminosa ma sbarazzina se molto scalata. Il bobcut sarà un altro top haircut ed è quel taglio di capelli corto dietro e un pochino più lungo davanti.

Tagli di capelli estate 2017: tutte le novità e i tagli must-have per l’estate.

il collarbone cut è una new entry tra i tagli più gettonati del momento. Ha una lunghezza sino a sfiorare le clavicole ( da qui il so nome) dà un’ara sia sbarazzina che un po bon ton, a seconda dell’ hairstyle a cui viene associato; motivo per il quale viene scelto da donne anche di diverse età. Infine ma non meno importante è il pixie cut, detto anche ” doppio taglio ” o ”alla maschietto”, è un taglio molto corto con i lati rasati e/o con frangia laterale.