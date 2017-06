Tutto può succedere 2, le anticipazioni del 15 e del 22 giugno 2017

Tutto può succedere 2, le anticipazioni di stasera, 15 giugno 2017. La seconda stagione di Tutto può succedere sta volgendo al termine, e ancora sono tanti i nodi da sciogliere. Cosa vedremo stasera, 15 giugno 2017? Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali. Marco chiede a Sara di avere un figlio, e la donna, prima di prendere una così importante decisione, ne parla con i figli. Denis non reagisce bene, e fa notare alla mamma che dei figli già li ha. Sara entra in crisi, ed inizia a chiedersi se la sua storia con Marco potrà avere un futuro… Anche Giulia vive un momento in cui deve prendere delle decisioni importanti. Alberto si separa dalla moglie ed è pronto ad iniziare una nuova vita, ma Giulia, una volta saputo che l’adozione di Dimitri è stata accettata, non sa cosa fare: resta con Alberto o torna con Luca, coronando così il sogno di avere anche Dimitri in famiglia?

Tutto può succedere 2, le anticipazioni del 22 giugno 2017.

Secondo le anticipazioni ufficiali di Tutto può succedere 2 Federica e Stefano, intanto, sono sempre più vicini, e la ragazza potrebbe ripensare alla sua decisione di partire per il college… Alessandro, a questo punto, decide di parlare con Stefano: non vuole che sua figlia rinunci a quella che è un’occasione di crescita personale e professionale per un amore che potrebbe finire. Il ragazzo comprende le ragioni di Alessandro, e lascia Federica. Feven e Valerio, intanto, partono per un viaggio e lasciano Robel a Carlo, che nel frattempo ha iniziato una relazione con Thony. Come vivrà questa convivenza il piccolo Robel?