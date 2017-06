Uomini e Donne, Tempation Island: Luca e Soleil crisi? ecco la verità

Uomini e Donne, le ultime news: Luca e Solei difendono la loro unione. Luca Onestini e Soleil Sorgè, una delle coppie che si è formata in questa stagione nel programma di Uomini e Donne, rifiutato la proposta di prendere parte a Temptation Island per preservare un rapporto ancora agli inizi. La coppia inoltre, per rendere noto che la propria unione è solida e non si sente nell’aria aria di crisi, ha risposto a tono ad un commento di un’utente convinta che l’unione sia agli sgoccioli: “Leggo una leggera carica di cattiveria nelle tue parole e questo mi rattrista molto…una ragazza così giovane e già così inacidita…mi dispiace tanto. Ci sta che tu abbia/avessi una tua preferenza, ma questo non giustifica la cattiveria” . Il modello continua poi a difende, a spada tratta, la fidanzata che sceglierebbe altre mille volte: “Ho semplicemente fatto una scelta sentita dal profondo e ne sono felice. Ho al mio fianco una persona che reputo fantastica su più punti di vista e questo è ciò che per me conta”.

Uomini e Donne, le ultime news: Luca e Soleil sono più uniti che mai.

La coppia di Uomini e Donne, però, continua ad essere molto criticati sui social. Molti utenti, infatti, continuano a puntare il dito contro l’ex tronista, reo di aver fatto una scelta mediatica. Luca Onestini e Soleil Sorgè, però, stanno dimostrando esattamente il contrario.