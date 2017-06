Al Bano Carrisi, le ultime news ad oggi, 16 giugno 2017

Al Bano Carrisi, speciale dedica per la figlia. Al Bano Carrisi nei giorni scorsi su Instagram ha dedicato una bellissima frase alla figlia Jasmine, avuta con Loredana Lecciso, in occasione del suo compleanno. La ragazza è ormai sedicenne, e papà Al Bano su Instagram ha postato una foto di diversi anni fa in cui Jasmine è ancora molto piccola. Come commento alla foto, ha scritto: “Ci sono due tipi di stelle, quelle del firmamento e quelle delle famiglie. La differenza è l’età… Jasmine 16 anni è comunque una stella del mio firmamento e sempre tale resterà. Buon compleanno con amore papà”.

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sposi?

Il gossip, intanto, è incentrato su Al Bano e Loredana Lecciso: secondo Novella 200, i due si sono sposati a Minsk, in Bielorussia. La decisione è arrivata dopo 17 anni d’amore. La decisione sembra sia stata presa per i figli: con il matrimonio, infatti, i figli avuti con Loredana godono degli stessi diritti di quelli avuti con Romina.