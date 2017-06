Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime novità dal mondo delle carceri. Prosegue la Carovana per la giustizia, che ha tra gli altri obiettivi quello di chiedere un’amnistia, ed intanto segnaliamo che anche la Campania avrà un Icam, cioè un Istituto a custodia attenuata per detenute madri con minori al seguito. Spesso ci sono madri, a volte anche sole, che devono separarsi dei loro figli. In alcuni casi non c’è un padre con cui i figli possano crescere, per questo l’iniziativa assume un’importanza rilevante. A rendere noto questo progetto è il Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria. Il progetto è stato reso possibile grazie a lavori di riconversione dell’ex istituto a custodia attenuata per tossicodipendenti di Lauro (Avellino).

Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news al 16 giugno 2017: a Lauro bilocali pronti ad accogliere donne con minori.

Questi lavori sono stati avviati nel 2014 e sono durati per ben due anni, ed ora l’Icam di Lauro è in grado di accogliere al suo interno donne con figli minori che non abbiano superato i 6 anni. Donne e bambini non vivranno in anguste celle, ma potranno beneficiare di bilocali che ospiteranno due madri e due minori. I bilocali sono arredati con letti, culle, armadi, angolo cottura e servizi igienici.