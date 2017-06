Belen Rodriguez, il look a Selfie – Le cose cambiano di stasera, 16 giugno 2017

Selfie – Le cose cambiano, l’ultima puntata stasera, venerdì 16 giugno 2017. Selfie – Le cose cambiano si concluderà stasera, venerdì 16 giugno 2017. Il fortunato programma di Simona Ventura in ogni puntata regala tante emozioni e ascolta le richieste d’aiuto di persone che vogliono cambiare alcuni aspetti fisici o psicologici. Le richieste d’aiuto sono state oltre 60mila, a conferma del grande successo della trasmissione. Protagoniste indiscusse sono state Simona Ventura e Belen Rodriguez. Scopriamo cosa ha scelto di indossare stasera la showgirl argentina, e ricordiamo gli abiti indossati nelle scorse puntate.

Selfie – Le cose cambiano, il look di Belen Rodriguez di stasera, 16 giugno 2017.

Per l’ultima puntata di Selfie – Le cose cambiano, Belen Rodriguez ha scelto un abito molto graazioso: si tratta di un vestito grigio brillante con minigonna e generosa scollatura, che mette in risalto il corpo perfetto della showgirl.

Belen Rodriguez durante la prima puntata di Selfie ha scelto un un abito corto con spacco laterale composto da canotta nera e da minigonna argento metallizzata con punti luce. Per la seconda puntata ha optato per un abito a manica lunga rosa cipria con stampa floreale con dei graziosi bottoncini laterali. Per la terza puntata di Selfie – Le cose cambiano, Belen Rodriguez ha scelto di indossare un raffinato abito total black con minigonna a tubino e corpetto con profonda scollatura ed una miriade di pietre gioiello che donano luminosità all’outfit. Per la quarta puntata ha optato per un completo con giacca e minigonna sui toni dell’azzurro, del blu e del bianco con intriganti fantasie. Per la puntata della settimana scorsa, Belen Rodriguez ha scelto di indossare un abito molto particolare: si tratta di un vestito corto, nero, senza bratelline, con uno spacco che parte dal giro vita ed arriva fino alla fine dell’abito, per un look originale e sensuale.