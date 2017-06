Detto Fatto, le news e le anticipazioni della prossima stagione: Serena Rossi alla conduzione?

Detto Fatto, le news e le anticipazioni ad oggi, 16 giugno 2017. Si è conclusa lunedì questa stagione di Detto Fatto, ed oggi è andata in onda l’ultima puntata di Detto Fatto Remix, con i tutorial più belli proposti in quest’anno passato insieme. Caterina Balivo ci dà appuntamento, per nuove puntate e nuovi tutorial, a settembre: smentendo chi sosteneva che la conduttrice, dopo il parto della sua bambina, avrebbe lasciato il programma, Maurizio Costanzo sul settimanale “Nuovo” rassicura i fan, sostenendo che la Balivo tornerà a Detto Fatto, ma solo dopo essersi ripresa dal parto. Per le prime settimane, dunque, Caterina dovrebbe venire sostituita da una collega.

Detto Fatto, Serena Rossi al posto di Caterina Balivo?

Il prossimo 28 giugno 2017, la Rai pubblicherà i nuovi palinsesti ufficiali per la prossima stagione, e sono in quell’occasione scopriremo chi condurrà Detto Fatto a settembre. Secondo Novella 2000, uno dei nomi più accreditati per la conduzione di Detto Fatto è Serena Rossi. Si dovrà cercare, inoltre, anche un sostituto di Giovanni Ciacci, che sembra sia pronto ad andare a Mediaset.