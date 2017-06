Riforma pensioni, le novità ad oggi 16 giugno 2017. Le news sul capitolo fisco e pensioni vengono rilasciate dall’onorevole Cesare Damiano, che si riallaccia alle parole del ministro Poletti degli ultimi giorni:”Il ministro Poletti ha parlato di un taglio del cuneo fiscale nella prossima legge di Bilancio, se ci saranno le risorse. È evidente che una eventuale fiscalizzazione di una quota di oneri previdenziali andrà coperta dalla fiscalità generale”. Lo dichiara Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera, secondo quanto riporta l’agenzia stampa Ansa.

“Sarebbe assurdo – prosegue – se, per diminuire il costo del lavoro alle imprese, si tagliassero i contributi che si versano per la pensione. Soprattutto per i giovani sarebbe un altro colpo mortale al raggiungimento del difficile traguardo di una pensione dignitosa”. “Per fare questa operazione ci vogliono ingenti risorse, ma non solo: evitiamo di sostenere l’occupazione giovanile con incentivi che durano solo alcuni anni. L’errore compiuto con il Jobs Act non va ripetuto”, conclude.

Quattordicesima sulle pensioni, le ultime news ad oggi 16 giugno 2017.

Sul fronte pensioni, buone novità in arrivo da luglio. Quest’anno 1,43 milioni di pensionati in più percepiranno la quattordicesima a luglio. La novità, informa l’Inps, è effetto delle nuove norme introdotte con la legge di bilancio. Nel complesso avranno la quattordicesima 3,57 milioni di pensionati rispetto ai 2,14 milioni del 2016 per una spesa complessiva di 1,7 miliardi rispetto 854,7 milioni dello scorso anno. “Rispetto all’anno 2016 – informa l’Inps – l’allargamento dei requisiti ha aumentato il numero di beneficiari di 1,43 milioni. Con la rata di pensione di luglio l’Inps provvederà, come ogni anno, all’erogazione della quattordicesima ai pensionati che ne hanno diritto”. L’Istituto ricorda che la quattordicesima è corrisposta ai pensionati con almeno 64 anni e con un reddito complessivo individuale fino a un massimo di 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La legge di bilancio ha previsto un aumento dell’importo di quattordicesima per i beneficiari con una pensione pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo e l’estensione del beneficio ai pensionati con assegni compresi fra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo.

Riforma pensioni, le ultime news di Orietta Armiliato del Comitato Opzione Donna Social.

Le ultime novità sul fronte pensioni donne vengono fornite da Orietta Armiliato, del gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social, che in post di ieri è tornata sul tema del cumulo gratuito e pensioni donne, ed ha colto l’occasione per ringraziare l’onorevole Baruffi e l’onorevole Gnecchi:”C’è un hashtag fra i molti coniati ed utilizzati dal nostro Comitato, che mi piace particolarmente perché è significativo sia del come noi intendiamo portare avanti le nostre istanze sia di quanto é importante per noi lavorare insieme per poter raggiungere obiettivi plurali ed auspicati orientando gli sforzi che possano portare al miglioramento della qualità della vita delle Donne e di conseguenza della collettività.#LavorarePerlavorareCon significa avere un collegamento costante con le istituzioni preposte a rappresentare le nostre esigenze che, mediandole e coniugandole con quelli che sono purtroppo i vincoli dettati da una situazione socio-politica quale quella nella quale verte il nostro Paese che non é certamente fra le più semplici, ci aiuta ad avere un faro sempre acceso sui temi di nostro interesse.

Ci da una mano in questo costantemente, l’On. Davide Baruffi, componente del gruppo PD – Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati, politico attento e sensibile alle problematiche previdenziali specie quando vengono meno principi di equità a danno delle Donne ma, ovviamente, non solo. Stamani, in una piacevole conversazione, abbiamo fatto insieme all’Onorevole il punto sul Cumulo Gratuito dei Contributi anche per Opzione Donna, tema sul quale il gruppo PD in Commissione sta lavorando e obiettivo del nostro Comitato e dunque vi riporto testualmente le sue parole:”Siamo riusciti ad estendere il regime del cumulo anche all’ape social e ai precoci, non c’è ragione perché questo non debba avvenire anche per Opzione Donna. La legislatura volge ormai al termine e questo tra i correttivi possibili e necessari da realizzare. Ce la faremo”.

Sottolinea la Armiliato:”Ecco, un positivo messaggio che ben ci fa pensare ma sempre mantenendo i piedi ben piantati a terra, consapevoli che le variabili per arrivare a vedere pubblicate nuove norme in GU sono sempre innumerevoli ed in agguato, anche se conosciamo quanto sia tosta la volontà della Commissione e del suo Presidente, quando si tratta di dirimere le questioni di iniquità previdenziali: loro non mollano la presa facilmente! L’On. Baruffi, come sempre disponibile a condividere con noi le iniziative Parlamentari che possono essere di nostro interesse e funzionali a quelli che sono i nostri obiettivi, ci segnala che il prossimo 6 Luglio, ci sarà la presentazione dell’indagine sull’impatto di genere delle “riforme” previdenziali; sarà presente anche MariaElena Boschi e ovviamente il gruppo PD capitanato dalla sempre combattiva On. MariaLuisa Gnecchi, non perderà l’occasione di insistere, anche in quella occasione, sulla necessità di apportare alcuni correttivi specifici da realizzare entro la fine di questa legislatura e lo stesso ci conferma che ci sarà anche quello relativo alla possibilità di utilizzare il cumulo gratuito per poter accedere alla misura dell’Opzione Donna. Ringraziamo di cuore Davide Baruffi per averci dato questi importanti aggiornamenti, seguiremo l’avanzamento dei lavori augurando buon lavoro a Lui e suo tramite, a tutta la Commissione”.

Pensioni, le ultime news dal FMI.

Valutazioni incoraggianti ma anche richiami impegnativi all’Italia dagli ispettori del Fondo monetario internazionale. Nel rapporto stilato al termine della missione annuale nella Penisola, hanno rivisto al rialzo le previsioni di crescita economica, in particolare su quest’anno al più 1,3 per cento, mentre sul periodo 2018-2020 pronosticano una espansione dell’1 per cento circa all’anno. Cifre che vanno raffrontate con il più 0,8 per cento previsto sia sul 2017 che sul 2018 nel World Economic Outlook dell’aprile scorso. Ma al tempo stesso i rischi che incombono sulle prospettive italiane “sono significativi”, sia in termini di politiche monetarie e fiscali, sia per “le fragilità finanziarie, le incertezze politiche, le possibili battute d’arresto del processo di riforme” e le “revisioni” degli investitori sulle valutazioni del rischio di credito sui titoli di Stato (ovviamente soprattutto quando finira il piano di acquisti di titoli della Bce). In questo quadro il Fmi giudica “appropriato” il percorso di risanamento indicato dal governo sempre del Def.

Uno dei capitolo di intervento riguarda le pensioni. Il Fmi dà atto all’Italia di aver fatto “più di molti altri” Paesi per garantire la sostenibilità del sistema. Ma a questo punto secondo Washington bisognerebbe “considerare di ridurre l’elevata spesa pensionistica. Nel sistema esistono sacche di eccessi che vanno razionalizzate, legate non ultimo a esenzioni su generosi benefici”. L’attacco è chiaramente diretto al passato sistema retributivo del calcolo degli assegni pensionistici, poi progressivamente sostituito con un sistema misto e solo successivamente con quello contributivo. Infatti “i parametri pensionistici possono anche essere rivisti e aggiustati nella misura in cui è necessario .- aggiunge il rapporto – in maniera coerente con i parametri attuali”.

Pensioni, le ultime news di Boeri sulle pensioni dei sindacalisti.

Le ultime news sul fronte pensioni d’oro, vengono riprese dall’agenzia Nanopress, che richiama la proposta di Tito Boeri: “Abbiamo intenzione di intervenire sui privilegi di alcune categorie. Cominceremo con una circolare che interviene su un privilegio che i sindacalisti si sono concessi: alla fine della loro carriera hanno versato copiosamente contributi per rimpinguare la loro posizione previdenziale”, con l’effetto di aumentare l’importo della pensione percepita. Il problema è che dal ministero del Lavoro tutto tace, mentre i sindacati dichiarano illegittima la misura proposta da Boeri poiché pretenderebbe di modificare una legge dello Stato con un semplice atto amministrativo.

Su questa situazione che riguarda alcuni casi di pensioni di sindacalisti troppo alte, “saremo in grado di intervenire perché è un trattamento diverso da quello riservato a tutti gli altri lavoratori. Io mi auguro – ha aggiunto Boeri – che i sindacati accolgano questa come una notizia positiva perché vuol dire intervenire su una situazione che li ha posti in una condizione diversa rispetto agli altri lavoratori”.

Pensioni anticipate, Ape, decreti attuativi, le ultime news ad oggi 16 giugno 2017.

Sul fronte pensioni anticipate ed Ape, il 15 luglio scadrà il termine per la presentazione della domanda per l’anticipo pensionistico, ma i relativi decreti non sono ancora stati pubblicati sulla ‘Gazzetta Ufficiale’. Sembrerebbe però che questa settimana sia quella buona per l’avvio delle operazioni. Il provvedimento è molto atteso da quelle migliaia di persone che hanno i requisiti per poter anticipare i tempi della pensione, ma, dopo la firma del decreto da parte del premier Gentiloni il 22 maggio, non se ne era saputo più nulla.

Decreti attuativi Ape, le ultime news ad oggi 16 giugno 2017.

Marco Leonardi, consigliere di Palazzo Chigi, ha fatto sapere che “i decreti sull’ape social e quelli per i lavoratori precoci dovrebbero essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale entro 2-3 giorni”. Tra giovedì e venerdì i dpcm potrebbero quindi finalmente vedere la luce. Con un mese e mezzo di ritardo sulla tabella di marcia, entro domani o al massimo venerdì, i decreti attuativi sull’Ape sociale e sui lavoratori precoci dovrebbero arrivare sulla Gazzetta ufficiale. Subito dopo dovrebbe essere pubblicata la circolare applicativa dell’Inps che darà il via libera alla corsa per le domande per il pensionamento anticipato per i lavoratori precoci con almeno 41 anni di contributi e per l’Ape per i disoccupati e disabili con almeno 63 anni e con ammortizzatori sociali esauriti.

In questi giorni si stanno limando anche le norme attuative sull’Ape volontaria e si punta a renderle operative entro luglio. La platea potenziale per il 2017 per l’Ape sociale e i precoci è di 60.000 persone (35.000 per l’Ape sociale e 25.000 per i precoci), mentre altri 45.000 potrebbero avere i requisiti nel 2018 (20.000 Ape sociale e 25.000 precoci). Le prime domande dovranno essere presentate entro il 15 luglio in modo da mettere a punto la graduatoria e avere una risposta dall’Inps entro il 15 ottobre. In caso di risorse insufficienti avranno la priorità coloro che sono più vicini all’età per la pensione di vecchiaia. La misura “sociale” è sperimentale in vigore dal 1 maggio 2017 al 31 dicembre 2018, mentre quella per i precoci è stabile e prevede un pensionamento a tutti gli effetti.