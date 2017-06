Selfie – Le cose cambiano, il look di Simona Ventura stasera, 16 giugno 2017

Selfie – Le cose cambiano, l’ultima puntata stasera, venerdì 16 giugno 2017. Selfie – Le cose cambiano si concluderà stasera, venerdì 16 giugno 2017. Il fortunato programma di Simona Ventura in ogni puntata regala tante emozioni e ascolta le richieste d’aiuto di persone che vogliono cambiare alcuni aspetti fisici o psicologici. Le richieste d’aiuto sono state oltre 60mila, a conferma del grande successo della trasmissione.

Simona Ventura, il look a Selfie – Le cose cambiano di stasera, 16 giugno 2017.

Simona Ventura in ogni puntata propone degli outfit molto eleganti. Simona sulla sua pagina ufficiale Instagram ha rivelato quale sarà il look di stasera, postando una foto che la ritrae. Per l’ultima puntata di Selfie – Le cose cambiano, la bella conduttrice ha optato per un elegantissimo e luminosissimo abito sui toni del rosa antico con cintura nera in vita e miriadi di punti luce che le donano vivacità.

Per la prima puntata di Selfie – Le cose cambiano, la conduttrice ha scelto di indossare un elegante completo pantalone con giacca dalla profonda scollatura impreziosita da frange sulle maniche. Per la seconda puntata ha optato per un elegante abito corto nero a tubino reso luminoso e vivace da una stampa dorata con forma di serpente. Per la terza puntata di Selfie – Le cose cambiano, Simona Ventura ha scelto un outfit molto elegante: si tratta di un raffinato tailleur pantalone di uno dei colori di maggiore tendenza per questa primavera estate 2017, il cipria.

Venerdì 2 giugno Simona ha scelto un completo con camicia bianca e foluard con raffinati ricami che viene applicato all’interno della cintura, per un effetto molto chic. Per la puntata di Selfie – Le cose cambiano di venerdì scorso, 9 giugno 2017, la showgirl ha scelto di indossare un outfit elegante con pantalone e camicia nera. La camicia presenta dei preziosi dettagli gioiello sullo scollo.