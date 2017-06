Tagli di capelli estate 2017: tagli di capelli corti e frangia, il top dell'estate

Tagli di capelli estate 2017: tagli di capelli corti e frange. Pienissima o asimmetrica, cortissima o lunga oltre le sopracciglia, la frangia sui tagli di capelli corti è il taglio dell’estate 2017. La tendenza è chiara e le passerelle dell’estate 2017 confermano. Da adattare alla forma del viso. Se si ha un viso rotondo, eviterete frange troppo pesanti, ma opterete per una frangia sfilata all’altezza delle sopracciglia. Se si ha la fronte bassa meglio optare per una frangia lunga per creare l’illusione di una fronte più alta. Se si hanno capelli fini e volete più volume create una frangia lunga e sfilata. Le persone con il viso piccolo dovranno evitare una frangia troppo pesante che tenderebbe a nascondere parte del viso e, quindi, a indurirne i tratti. Meglio, in questo caso, un ciuffo leggero.

Tagli di capelli estate 2017: ad ogni taglio di capelli la sua frangia.

Le frangette corte geometriche sono di grande impatto e perfette per mettere in risalto gli occhi. Se si hanno i capelli lisci la frangia da scegliere è quella mediamente lunga e tagliata di netto, senza scalature particolari. Il risultato finale sarà molto chic e raffinato. Per conferire un tocco di ricercatezza al look basterà optare per la realizzazione di una frangia piena e bombata, specialmente se i capelli hanno bisogno di maggiore volume. Una frangia di questo tipo è perfetta per i capelli lisci. Per chi ha il viso invaso da lentiggini è bene scegliere una frangia corta piena e tagliata di netto.