Tempation Island: aria di crisi tra Riccardo e Camilla? Lui esce con una tentatrice

Riccardo e Camilla: la loro partecipazione a Tempation Island. Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo sono l’unica coppia di Uomini e Donne a prendere parte a Temptation Island. Le registrazioni sono già iniziate ma i telespettatori dovranno attendere il 26 giugno per la messa in onda. Ai tempi del trono tra i due è scattato il classico colpo di fulmine, che li ha portati a una scelta originale, avvenuta prima del tempo stabilito. I due, dopo la scelta, hanno deciso di andare a convivere a casa di Camilla: hanno cercato, infatti, di godersi i primi momenti di intimità dopo mesi esposti sotto i riflettori, gustandosi la tanto ambita privacy. In questi mesi di relazione, Riccardo e Camilla non si sono mai separati.

Aria di crisi per Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo di Uomini e Donne.

Dopo diversi mesi da inseparabili i due hanno deciso di prendere parte a Tempation Island e già pare si stia respirando aria di crisi. Riccardo ha deciso di uscire con la tentatrice Simona Solimeno, ex corteggiatrice di Claudio D’Angelo, nonché amica della stessa Camilla. La scelta di Riccardo ha sorpreso tutti nonché la bella Camilla. In attesa di ulteriori news per saperne i risvolti.