Traffico e viabilità news e aggiornamenti al 16 giugno 2017 – A1 Firenze-Roma

veicoli lenti nel tratto compreso tra Ponzano Romano-Soratte (Km. 516) e Magliano Sabina (Km. 501,6) in direzione Firenze dalle 17:52 del 16 giu 2017 – A1 Raccordo Tangenziale Est Di Milano code a tratti causa traffico intenso nel tratto compreso tra Allacciamento Tangenziale Est Mi-Raccordo P.Le Corvetto (Km. 2,9) e Allacciamento A1 Milano Napoli in direzione autostrada Milano-Napoli dalle 17:51 del 16 giu 2017

Traffico e viabilità news e aggiornamenti al 16 giugno 2017 –

A1 Firenze-Roma veicolo fermo o in avaria nel tratto compreso tra Ponzano Romano-Soratte (Km. 516) e Allacciamento Diramazione Roma Nord (Km. 531) in direzione Roma dalle 17:47 del 16 giu 2017 – Veicolo fermo o in avaria nel tratto compreso tra Lodi (Km. 22,7) e Casalpusterlengo (Km. 37,9) in direzione Bologna dalle 17:46 del 16 giu 2017 IN EMERGENZA A1 Diramazione Roma Sud code a tratti causa traffico intenso nel tratto compreso tra Allacciamento G.R.A. (Km. 20) e Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione autostrada Milano-Napoli dalle 17:16 del 16 giu 2017 A1 Milano-Bologna

code a tratti causa traffico intenso nel tratto compreso tra Terre di Canossa – Campegine e Reggio Emilia (Km. 138,2) in direzione Bologna dalle 17:12 del 16 giu 2017. (Fonte: sito dell CISS ‘viaggiare informati’).