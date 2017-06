Uomini e Donne: nuove accuse per Claudio Sona, il suo ex ha le prove

Uomini e Donne: nuove accuse per Claudio Sona. Nuove accuse da parte di Juan Sierra nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne Claudio Sona. Dopo le accuse dell’ex fidanzato Juan Sierra, che sui social ha svelato di aver frequentato il ragazzo anche durante la messa in onda di Uomini e donne, e dopo la replica di Sona, lo spagnolo ha pubblicato due nuovi video nei quali torna a tirare acqua al suo mulino spiegando di avere altre prove che dimostrerebbero la veridicità delle sue parole. Non solo: il modello ha rivelato di avere incontrato Claudio nelle scorse ore. Ecco due nuovi video postati sul proprio profilo Instagram. Nel primo spiega i motivi per i quali ha accettato l’incontro con l’ex tronista: “[…] Ho appena incontrato la persona che sapete. Mi aveva chiesto a tutti i costi per favore se ci potevamo incontrare, se potevamo parlare, io ho accettato anche perché è una persona che ho amato tanto, al punto di ridurmi come mi sono ridotto, che è vergognoso. Gli ho chiesto di chiedermi scusa pubblicamente per tutto quello che ha detto su di me e che ha scritto, perché non è niente vero. Non ci siamo mai lasciati, ci siamo sempre frequentati. Ci sono tutte le prove, sia scritte, sia registrate telefonicamente sia delle telecamere di casa mia, che è piena. I nostri incontri a Verona, mi ha fatto fare anche un tatuaggio per dimostrarmi il suo amore. Adesso vediamo come procediamo. Senza il suo ok non posso pubblicare niente, quindi adesso vediamo legalmente”.

Uomini e Donne, le ultime news: la questione tra Juan e Claudio prenderà vie legali?

Nel secondo, invece, dopo aver lanciato nuove velate accuse a Claudio, ha chiesto ai follower un po’ di rispetto, spiegando per l’ennesima volta di avere la coscienza pulita: “Non voglio fare del male a nessuno, chiedo soltanto rispetto. Rispetto perché non ho fatto niente che non dovevo fare. Ho seguito il mio cuore. Ho creduto a una persona che mi ha mentito, mi ha fatto delle promesse finte approfittandosi di me. Ha approfittato di me in tanti sensi, non soltanto sentimentalmente. Non ho niente da aggiungere. Non voglio dimostrare niente a nessuno, voglio solo rispetto. Rispetto per favore !! Non m’interessano e i commenti ne positivi ne negativi. Per questo li disattivo. Qua la verità c’è l’ho io ma senza un suo consenso, legalmente non posso pubblicare prove.. se accettasse e non avesse niente di nascondere sarebbe già finita… ma si vede che a qualcuno non conviene”.