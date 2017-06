A Sua Immagine, anticipazioni di oggi sabato 17 giugno 2017: alla scoperta di Trento!

A Sua Immagine, anticipazioni di oggi sabato 17 giugno 2017. Continua la versione estiva di “A Sua Immagine”, in onda su Rai1 sabato 17 alle 17.10, che porta avanti il suo percorso alla scoperta dei luoghi più belli d’Italia. Il nome Trento deriva dal latino Tridentum. La città è adagiata sulla valle d’Adige ed è circondata da paesaggi alpini meravigliosi. Fondata nel 23 a.C. dai romani, è stata sede del Concilio di Trento ed è diventata italiana solo dopo la Prima guerra mondiale. Ha dato i natali a personaggi famosi come Alcide De Gasperi, Chiara Lubich, Cesare Battisti. E proprio a Trento sarà ambientata la puntata estiva di “A Sua Immagine”, in onda su Rai1 sabato 17 alle 17.10. Lorena Bianchetti incontrearà Domizio Cattoi – conservatore del Museo diocesano di Trento – e la direttrice Domenica Primerano.

Il castello del Buonconsiglio verrà raccontato dalla storica dell’arte Francesca Jurmann; infine il Muse, progetto di Renzo Piano, insieme a David Tombolato. Nel corso del secondo segmento, spazio a “Le ragioni della speranza”. E ancora, don Marco Pozza sarà a Barbiana sulle orme di don Lorenzo Milani. Incontrando gli ex alunni del grande educatore e riscoprendo l’attualità del suo carisma, ci si preparerà alla visita che papa Francesco compirà sui luoghi di don Milani il prossimo 20 giugno.