Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate di sabato 17, lunedì 19 e martedì 20 giugno 2017 – «Un arresto paradossale» – In queste anticipazioni delle puntate di Tempesta d’amore a cavallo del fine settimana del 17 giugno 2017, abbiamo visto quanto paradossali siano stati gli sviluppi delle indagini sulla morte di Philip, avvenuta molti anni fa, che hanno addirittura portato all’arresto di David che, come sappiamo, con quell’omicidio non ha nulla a che fare. Intanto William salva la vita a Adrian – per la gioia di Clara – e il clima tra i Lechner torna fraterno, come è naturale che sia.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate di sabato 17, lunedì 19 e martedì 20 giugno 2017 – «La cattiva coscienza di Beatr»

Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, dopo aver visto che Adrian ha rischiato la vita, Beatrice ha paura che la polizia indaghi, scoprendo che è stato drogato. La Hofer tuttavia constata che le indagini non hanno rivelato nulla. Friedrich gongola di soddisfazione per il fatto che Adrian non sia riuscito a far valere i suoi diritti. Natascha dice a Melli di non aver più fiducia in André. Ma i due, presto si ritroveranno in una situazione molto romantica. Oskar non vuole confessare la verità nonostante l’arresto di David. Tina è amareggiata, ma anche preoccupata per David. Quando verrà rilasciato infatti, lei cercherà di evitarlo, ma il destino finisce per riavvicinarli.