George e Amal Clooney, le ultime news. Il padre di Clooney in un’ospitata Entertainment Tonight ha parlato dell’esperienza della paternità che il figlio sta vivendo per la prima volta. George Clooney ha una ‘diversa maturità’ da quando è diventato padre. Il padre dell’attore, Nick Clooney, ha detto il figlio è cambiato molto da quando ha dato il benvenuto al mondo ai gemellini Ella e Alexander insieme alla moglie Amal.”Da quando si è saputo che stava per diventare padre è cambiato, su questo non ho dubbi. Non c’entra con l’età, si tratta di una diversa maturità. Succede quando capisci che stai per prenderti una grandissima responsabilità”, ha detto l’uomo.

George e Amal Clooney, le ultime news gossip ad oggi 17 giugno 2017: le rivelazioni di Nick Clooney.

Nick ha anche raccontato che lui e la moglie Nina vogliono lasciare tutto lo spazio possibile ai neo genitori per permettergli di immergersi nel loro nuovo ruolo. A ‘Entertainment Tonight‘ ha raccontato: “Ce ne staremo molto lontani fino a quando non capiranno cosa devono fare, e sono in quella fase adesso. Hanno bisogno della massima tranquillità e di stare da soli quanto più possibile”.L’83enne ha anche detto di aver sempre pensato che suo figlio sarebbe stato un ottimo padre. “Dicevo a George che sarebbe stato un ottimo padre da quando lui ha 30 anni. Ogni volta che mi diceva che non avrebbe avuto figli, io ribattevo, ‘George, una donna fantastica di farà cambiare idea, fine della storia’. Ed è esattamente quello che è successo”, ha concluso.