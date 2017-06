Guida Tv, tutti i programmi tv di stasera sabato 17 giugno 2017 su Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di sabato 17 giugno 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda stasera, sabato 17 giugno 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda il film Misure Straordinarie. Su Canale 5, invece, vedremo La Reunion dei Pooh. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di stasera sabato 17 giugno 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai1 andrà in onda il film con Harrison Ford Misure straordinarie, ispirato alla storia vera di John Crowley, un uomo che ha sfidato le convenzioni e rischiato tutto per seguire la ricerca di una cura che avrebbe potuto salvare la vita dei figli da una malattia terribile. Su Rai2 verrà trasmesso il film Matrimonio Rosso Sangue. Anna, giovane madre single con un figlio malato, conosce Guillame, un brillante chirurgo di una grande famiglia di Marsiglia. I due si innamorano e si sposano. A matrimonio appena concluso, la polizia scopre il cadavere di Roxane, I’ex moglie di Guillaume. L’uomo verrà accusato di omicidio ma Anna cercherà in tutti i modi di scagionarlo. Su Rai 3 verrà trasmesso il film con Bud Spencer dal titolo Piedone ad Hong Kong.

La guida tv di sabato 17 giugno 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Canale 5, invece, vedremo I Pooh con la “Reunion – L’ultima notte insieme”, la grande festa celebrata allo Stadio Meazza per i loro 50 anni di carriera. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli, per la prima volta in una formazione a cinque, cantano tutti i loro successi del passato e i brani inediti scritti per l’occasione.

Su Rete 4 andrà in onda il film L’ultimo boy scout – Missione sopravvivere (Azione, 1991, USA) di Tony Scott con Bruce Willis, Damon Wayans. Su Italia 1 andrà in onda, invece, il film Asterix alle olimpiadi (Avventura, 2008, Francia) di Frédéric Forestier, Thomas Langmann con Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, Alain Delon.

Guida tv: i programmi tv di sabato 17 giugno 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Stasera sabato 17 giugno 2017 su La7 andrà in onda il telefilm Tom Barnaby, sempre alle prese con oscuri ed intricati casi da risolvere, ambientato nell’affascinante e misteriosa provincia dell’Inghilterra.