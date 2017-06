Lineablu, anticipazioni di oggi sabato 17 giugno 2017. Sabato 17 giugno alle 14.00 Lineablu, l’appuntamento settimanale di Rai1, tornerà nell’arcipelago della Maddalena, in occasione del 50° anniversario del Centro Velico di Caprera, per navigare con la grande flotta di 100 barche del Centro. Una scuola di vela e di vita che ha iniziato ai segreti del mare e del vento oltre 120.000 allievi dalla sua fondazione che Donatella Bianchi racconterà incontrando alcuni dei più autorevoli rappresentanti del centro.

Lineablu, anticipazioni di oggi sabato 17 giugno 2017: viaggio nell’arcipelago della Maddalena!

La puntata come al solito vivrà di vari momenti. Un viaggio nell’arcipelago maddalenino alla scoperta della bellezza e della storia delle sue isole, La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, raccontata come di consueto dal cielo, dal mare e dalla costa. E mentre a terra, la si racconterà la “Maddalena Half Marathon” che attraverso 21 km tra natura e paesaggi mozzafiato raccoglierà atleti e appassionati in un percorso unico, tra tafoni di granito e macchia mediterranea, da cala Gavetta all’isola di Caprera, in mare saranno protagonisti i fondali ricchi di biodiversità del Parco Nazionale, dalla secca Washington al relitto del Clan Ogilvie a 52 metri di profondità, meta ogni anno di centinaia di appassionati di immersioni subacquee.

Inoltre, dal sud Sardegna l’intervista esclusiva di Fabio Gallo a Francisco Porcella, leggendario surfista italiano delle grandi onde, cagliaritano di origine ma cresciuto alle Hawaii. I record e le imprese ma soprattutto le immagini straordinarie dell’impressionante muro d’acqua di 22 metri, come un palazzo di 8 piani, cavalcato dal giovane recordman mondiale.