Paola Perego torna su Rai1, le ultime news. Pochi mesi fa Paola Perego aveva assistito alla chiusura del suo programma ‘Parliamone Sabato‘. Adesso la bellissima conduttrice può tornare a sorridere, perchè ritornerà in prima serata su Rai1. La conduttrice era stata allontanata dal piccolo schermo dopo il caso ‘Parliamone Sabato’. Durante una puntata della trasmissione che presentava il sabato pomeriggio sull’ammiraglia della tv di Stato, Paola aveva fatto passare un cartello ritenuto offensivo nei confronti delle donne dell’est Europa, e dopo svariate polemiche lo show fu cancellato dal palinsesto.

Paola Perego torna su Rai1! Le ultime news ad oggi 17 giugno 2017

Adesso, però, attraverso un tweet della Arcobaleno Tre, la società di produzione di Lucio Presta, marito e manager di Paola, è stato annunciato che la Perego tornerà in video sul primo canale. “Felici perché Rai1 ha scelto di riprendere il rapporto professionale con Paola Perego dopo un momento di ‘straordinaria follia’”, si legge sul social. Nei giorni dello scandalo la Presidente della Rai, Monica Maggioni, aveva usato parole piuttosto dure nei confronti della conduttrice. “A questo mondo nessuno è intoccabile e nessuno è da criminalizzare a priori. Ma ognuno è responsabile di quello che fa, dice o produce. Paola Perego non è certo la sola responsabile. Non ha fatto bene il suo lavoro. Per questo ne risponde lei, insieme agli altri con cui ha realizzato quella trasmissione”, aveva dichiarato.