Pensioni al femminile, gap di genere. Le pensioni delle donne sono state oggetto di una raccomandazione approvata a Strasburgo. Come riportato da “Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, la posizione dell’Europarlamento per combattere la disuguaglianza di genere nel lavoro e nei salari è contenuta in una risoluzione non vincolante nella quale si chiede un impegno della Commissione e dei governi in tale direzione. Secondo gli eurodeputati sono necessari incentivi alle donne per lavorare più a lungo e con interruzioni di carriera più brevi, crediti di assistenza per maternità, paternità, congedo parentale o assistenza di altri familiari oltreché il rispetto del principio di parità retributiva a parità di lavoro.

“Un’occasione sprecata per incidere sul gap di genere, dopo una vita di lavoro e molto spesso dopo anni di discriminazioni”, ha affermato Eleonora Forenza, eurodeputata de L’Altra Europa e membro del gruppo Gue della Sinistra unitaria. “Le raccomandazioni approvate oggi a Strasburgo su una strategia dell’Ue per porre fine e prevenire il divario di genere nelle pensioni non ci hanno convinto”, ha aggiunto.

Forenza in una nota ha chiarito:” Il testo finale ignora il ruolo dell’austerità e delle privatizzazioni come cause del problema, così come le questioni più strutturali di discriminazione e penalizzazione per le donne nel mondo del lavoro. Bisogna investire nel sistema pensionistico pubblico, e non nel privato, rispettare le diverse esigenze di uomini e donni anche in termini di pensione e ridurre i problemi alla radice: è il modello attuale di precarizzazione sfrenata del lavoro e di erogazione dei servizi di cura che vanno cambiati, soprattutto per garantire il pieno rispetto dei diritti e la piena parità tra tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori”.

Prestazioni aggiuntive alle pensioni e diritti inespressi.

Lo Spi-Cgil ha segnalato che con una pensione fino a 1.000 euro lordi si possono ottenere prestazioni aggiuntive, arretrati e aumenti mensili. “Sono tanti i pensionati che non sanno di avere diritto mensilmente a importi maggiori come integrazioni al minimo, prestazioni assistenziali, maggiorazioni”, segnala il sindacato pensionati. I diritti inespressi sono somme o prestazioni che non vengono concesse se non espressamente richieste. Si tratta in particolare di diritti e prestazioni che possono sorgere in un momento successivo alla liquidazione della pensione. Si possono recuperare: integrazione al trattamento minimo, maggiorazioni sociali della pensione e incremento, importo aggiuntivo dell’assegno pensionistico, quattordicesima mensilità e assegno al nucleo familiare.

Lo Spi-Cgil segnala, inoltre che i pensionati con un reddito fino a 8.125 euro l’anno non pagheranno più l’Irpef né le addizionali regionali e comunali e che sono previsti benefici fiscali anche per i redditi fino a 55mila euro l’anno.

Pensioni e quattordicesima mensilità.

“Una buona notizia per i pensionati a basso reddito: a luglio verrà nuovamente pagata la quattordicesima a coloro che hanno un assegno pensionistico fino a 1.000 euro lordi mensili. Riguarda 3,5 milioni di pensionati. Questa normativa, migliorata con l’ultima legge di Bilancio, è stata introdotta nel 2008 dal Governo Prodi e viene erogata ogni anno”. Lo dichiara Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera.

” Si tratta”, prosegue, “di una misura popolare e di successo, previdenziale e non assistenziale, che tiene anche conto dei contributi versati. Va a vantaggio di chi ha le pensioni più basse”.

“È stato per fortuna sconfitto chi voleva subordinare la sua erogazione all’ISEE, l’Indicatore di Situazione Economica Equivalente, confondendo una prestazione pensionistica con una assistenziale”, conclude.

“Dalle legge di bilancio dei #millegiorni un aiuto concreto per i pensionati che hanno meno. Una mensilità in più. Avanti, insieme”. Lo scrive su Twitter Titti Di Salvo, vicepresidente dei deputati del Partito Democratico, in merito all’aumento e all’estensione della quattordicesima per i pensionati.

Pensioni anticipate, Ape sociale e precoci.

Dopo la pubblicazione dei decreti attuativi di Ape sociale e precoci si possono inoltrare le istanze d’accesso alle rispettive misure. Esse potranno essere presentate esclusivamente per via telematica e andranno inviate entro il 15 luglio 2017.