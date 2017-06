Riforma pensioni, oggi 17 giugno 2017: pensioni anticipate, Fase due, cumulo, opzione donna, lavori di cura

Riforma pensioni, le novità ad oggi 17 giugno 2017. Il consueto punto del venerdí sulle novità in materia di pensioni e previdenza femminile, viene fatto da Orietta Armiliato, del gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social, nel post di ieri pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo. «Carissime – sottolinea la Armiliato – questa settimana abbiamo assistito a “spettacoli” dati in aula e fuori dall’aula da alcuni personaggi del mondo della politica davvero poco edificanti fra l’altro su temi che dovrebbero a mio avviso compattare piuttosto che dividere, d’altra parte è questa la tipologia comportamentale oggi preferita dai più … triste da ammettere e pericolosa da vivere ma reale ed inconfutabile e lo verifichiamo costantemente anche nel micro mondo dei gruppi che frequentiamo normalmente dove la necessità primaria pare essere quella di esternare rancori covati verso questo o quell’altro politico o verso chi ha un’idea, un concetto od un pensiero diverso dal nostro e lo esplicita, ad arrivare ad espressioni lasciate in bella vista nei commenti che fanno apologia di pensiero non propriamente democratico con il “bene placito” di chi amministra il gruppo….».

«Non voglio far polemica ma altresì voglio prendere le distanze da tutto questo e sottolineare la correttezza anche verbale con la quale viene utilizzata e gestita questa pagina così come dovrebbero essere gli spazi di discussione e perché no di lotta, come deve essere per chi la frequenta, per chi ci passa per caso, per chi vuole associarsi, per chi vuole lavorare insieme a noi #lavorarePerlavorareCon non è solo uno slogan ma un concetto del quale siamo profondamente convinte e che applichiamo con orgoglio».

Pensioni anticipate, Cumulo gratuito, opzione donna, le ultime news ad oggi 17 giugno 2017.

La Armiliato ha fatto un piccolo resoconto sulle ultime novità fornite dall’onorevole Baruffi, sul cumulo gratuito per l’opzione donna. «Per quanto riguarda i temi oggetto degli obiettivi del nostro Comitato – rimarca la Armiliato – abbiamo avuto il piacere di avere una dichiarazione da parte dell’On. Baruffi circa il Cumulo Gratuito dei Contributi anche per chi desiderasse (con i requisiti vigenti) esercitare la misura dell’Opzione Donna; su questo tema stiamo lavorando dallo scorso anno e, sebbene anche l’ultima LdB abbia respinto l’istanza al mittente, parrebbe che oggi una qualche positiva apertura ci sia: sosteniamola e sosteniamo chi la sta portando avanti al fine di sanare una profonda ingiustizia creatasi, ancora una volta, a svantaggio delle donne: questo per noi é fare buona politica, quella che ci rappresenta, quella che vorremmo vedere sempre».

Riforma Pensioni, petizione su opzione donna, fase due, lavori di cura, le ultime news ad oggi 17 giugno 2017.

La Armiliato torna anche sull’importanza di discutere durante la fase due di riforma delle pensioni, della valorizzazione e riconoscimento giuridico ai fini previdenziali del lavoro di cura svolto dalle donne. «In questi giorni – conclude la Armiliato – abbiamo anche sponsorizzato la petizione lanciata dal Comitato per la Proroga al 2018 dell’Opzione Donna ed a questo proposito vorrei ancora una volta chiarire che abbiamo deciso di farlo poiché leggiamo l’iniziativa come un forte atto di sensibilizzazione verso le istituzioni rispetto al disagio che oggi le donne vivono per l’impossibilità di giungere in tempi congrui, relativamente alla loro permanenza nel mondo del lavoro a causa delle leggi vigenti, atteggiamento che rileviamo sia lo stesso che é stato manifestato dai rappresentanti delle varie sigle sindacali anche negli incontri avvenuti ieri presso le loro sedi con i rappresentanti dei comitati mentre auspichiamo che, con l’avvio della Fase2, meglio si possa declinare il concetto di lavoro di cura e la sua conseguente valorizzazione assieme ad una forma di anticipazione alla quiescenza».