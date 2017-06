Sereno Variabile Estate, anticipazioni di oggi sabato 17 giugno 2017. Torna oggi su Rai2 una nuova puntata di “Sereno Variabile Estate”, alle 13.30 su Rai2. Tappa oggi nel Sud della Sardegna, nel Sulcis Iglesiente tra le bellezze e la storia di un lembo di Mediterraneo sul quale si sono stratificate civiltà millenarie. La tappa di un ideale viaggio sulla rotta dei Fenici ha costeggiato le due isole a sud ovest della grande isola madre, Sant’Antioco e San Pietro. E proprio dal Tophet di Sant’Antioco, un’area sacra di età fenicio-punica, inizierà questa puntata che dosa archeologia, tradizioni, turismo di alto profilo qualitativo, panorami unici e una gastronomia tutta particolare, legata all’economia della zona che ha tra le sue voci più importanti la trasformazione del tonno.

Sereno Variabile Estate, anticipazioni di oggi sabato 17 giugno 2017: tappa in Sardegna!

Non poteva quindi mancare una battuta di pesca nelle acque dell’Isola di San Pietro con il mitico “Rais”, capo storico dei pescatori, una visita alla tonnara di Carloforte e una invitante proposta di piatti a base di tonno. Si ricorderà poi come in quest’area il dialetto, o meglio la lingua, non è il sardo ma il tabarchino, una variante del ligure parlato originariamente a Tabarca nell’odierna Tunisia. Si arriverà quindi a Calasetta, punta nord dell’Isola di Sant’Antioco, detta “La bianca” per il colore delle abitazioni, che vanta origine pre-nuragiche (1.500 anni a.C.). Ad accogliere “Sereno Variabile estate” gli anziani pescatori del luogo, tutti con un’età di oltre 90 anni, qualcuno quasi centenario, a conferma della fama che la Sardegna ha nel mondo quanto a longevità dei suoi abitanti e all’interesse che suscita negli ambienti scientifici.