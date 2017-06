Tagli di capelli estate 2017: ecco i tagli di capelli perfetti per ogni tipo di donna

Tagli di capelli estate 2017: i tagli di capelli per ogni tipo di donna. Se avete voglia di cambiare immagine e sentirvi più femminili e seducenti, si inizia dai capelli, scegliere quindi un taglio e un’acconciatura che più si addicono non solo al vostro viso ma anche al tipo di donna che siete (sportiva, elegante, sofisticata…). Per una donna sportiva, quindi energica e dinamica è fondamentale avere un taglio di capelli pratico e comodo. La donna sportiva ama essere alla moda e femminile ma in modo discreto, senza strafare. Il taglio di capelli ideale è un corto che valorizzi ed esalti il viso, gli zigomi, le labbra e gli occhi. Deve essere molto corto, sfilato da orecchio a orecchio lasciando tutta la parte superiore molto più lunga da portare sia lateralmente sia tutta all’indietro. Per una donna sofisticata l’acconciatura ideale è un capello lungo raccolto con una coda bassa laterale e una frangia francese leggermente schiacciata sulla fronte con un fermaglio. E´ una pettinatura perfetta di giorno ma anche di sera.

Una donna in carriera si divide quotidianamente tra lavoro e famiglia, sicura di sé, tenace e con un grande senso di responsabilità. la donna in carriera ha sempre un aspetto molto curato e il taglio più adatto è il bob, la versione moderna del classico caschetto. Il bob mette maggiormente in evidenza la nuca e quindi il profilo ed è una pettinatura molto morbida e dall’effetto naturale.

Tagli di capelli estate 2017: i tagli di capelli perfetti per ogni donna.

Un taglio di capelli corto è pratico ma potrà essere anche bellissimo e iper femminile. Sta bene a chi ha un viso minuto. Si consiglia invece un taglio di capelli morbido per visi a cuore. Non dona ai visi tondi o pienotti perché tende ad ‘allargare’. Un taglio di capelli anni Venti e un colore sul viola-argento è adatto per chi ha verve e personalità. Per chi invece vorrebbe un taglio di capelli corto ma non si sente di accorciare i capelli subito e in modo deciso, le lunghezze sul davanti danno l’illusione che il taglio sia ancora lungo.