Tagli di capelli estate 2017: ecco i tagli di capelli corti per l’estate. L’estate è alle porte e in molte donne nasce il desiderio di cambiare il proprio look. Alcune donne credono che portare i tagli di capelli corti sia un atto di coraggio, terrorizzate all’idea di darci un taglio nel vero senso della parola. Ma quest’estate il trend è chiaro: tagli di capelli corti a gogo! Dai tagli di capelli maschili a quelli femminili. Il pixie cut resta il nuovo taglio di capelli che ormai è sempre in prima linea fra le tendenze. Si tratta di un caschetto corto, anzi cortissimo che sta bene soprattutto alle donne con il viso tondo. Il bowl cut, famoso taglio di capelli a scodella va di gran moda e si chiama bowl cut. Femminile e assolutamente adatto alle street girl si porta con un ciuffo laterale bombato.

Tagli di capelli estate 2017: il taglio di capelli a scodella, ecco a chi sta bene.

Il taglio a scodella è senza dubbio uno dei tagli capelli corti che saranno più in tendenza per la prossima stagione. Grintoso e trendy, dal sapore un po’ maschile, visivamente di grande effetto, ma decisamente non facile da portare. Per molte ma non per tutte, il taglio a scodella è adatto a chi ha i capelli lisci e non eccessivamente folti, altrimenti l’effetto sarebbe compromesso. E’ inoltre sconsigliato a chi ha un viso molto rotondo; in tal caso meglio optare piuttosto per una versione meno “geometrica” e giocare con le scalature (il taglio è versatile e può essere modulato in varie declinazioni).

Tagli di capelli estate 2017: ecco la gallery dei 30 tagli corti più belli del momento 1 su 30