Temptation Island: I partecipanti del reality. La nuova stagione di ‘Temptation Island’ è alle porte, il prossimo 26 giugno la prima messa in onda su canale 5 in prima serata. Sei coppie di fidanzati si metteranno alla prova per testare la solidità del proprio rapporto subendo gli assalti di 12 ragazze e 12 ragazzi single. Sicuramente alcuni dei protagonisti arriveranno direttamente dal mondo di ‘Uomini e Donne’: è il caso di Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. In forse ci sarebbero anche Andrea Damante e Giulia De Lellis. A dire no sono stati Luca Onestini e Soleil Sorgè, che stanno insieme da appena tre settimane, troppo poco per un gioco spietato come quello dell’’Isola delle tentazioni’.

Temptation Island: ombre sulla storia tra Riccardo e Camilla.

Le riprese già sono iniziate e già ci giungono le prima news. A quanto pare Riccardo ha deciso di uscire con la tentatrice Simona Solimeno, ex corteggiatrice di Claudio D’Angelo, nonché amica della stessa Camilla. Un’uscita amichevole o aria di tradimento? Non ci resta che attendere per sapere gli ultimi sviluppi sulla vicenda, e quali saranno le coppie che prenderanno parte alla sfida.