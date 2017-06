Temptation Island: Riccardo ha già tradito Camilla? L’unica coppia ‘formatasi a Uomini e Donne a prendere parte al programma di Temptation Island sono Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. Le registrazioni della nuova stagione del programma già sono iniziate, anche se i telespettatori dovranno aspettare il 26 giugno per la messa in onda, ma già si hanno le prime anticipazioni. Riccardo Gismondi, stando alle notizie che arrivano dal web, potrebbe aver già tradito la sua fidanzata Camilla Mangiapelo. Questa clamorosa notizia è stata riportata dal sito del ”VicolodelleNews”, dove sono state pubblicate delle foto di Gismondi in compagnia di Carmen Rimauro e poi dopo Simona Solimeno (entrambe le ragazze sono due ex corteggiatrici di ”Uomini e Donne”). Naturalmente, per ora rimangono solo delle indiscrezioni, anche se ogni esterna con le tentatrici in Temptation può nascere il tradimento.

Temptation Island: l’atteggiamento impeccabile di Camilla.

Al contrario di Riccardo Gismondi, la sua fidanzata Camilla Mangiapelo sembra stia effettuando il suo percorso nel reality di Canale 5 in un modo quasi perfetto. Infatti, la giovane ragazza, durante queste prime registrazioni di ”Temptation Island 2017” non ha avuto nessun tipo di atteggiamento di flirt con i tentatori.