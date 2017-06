Uomini e Donne: Cristian e Tara dicono addio al mondo della tv. Cristian e Tara sono una delle coppie di Uomini e Donne tra le più amate e seguite. I due stanno felicemente insieme da quattro anni e da circa un anno hanno coronato anche il loro sogno di diventare a tutti gli effetti marito e moglie. I fan della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi continuano a seguirli con grande affetto anche se in tv non si vedono da tempo. Il tutto è partito nel momento in cui è venuto fuori il tanto chiacchierato ‘scandalo Tara’, la quale venne scoperta mentre faceva da consigliera a Lucas Peracchi ai tempi del suo trono: sembra che la Gabrieletto desse consigli a Lucas su come far durare quanto più tempo possibile la sua avventura in trasmissione, così da poter ottenere maggior successo e fama mediatica. Dopo la scandalo si sono perse le tracce all’interno di Uomini e donne. La coppia ha chiuso i rapporti anche con Barbara D’Urso, che, fino al periodo prima del matrimonio, li invitava abbastanza spesso all’interno delle sue trasmissioni: successivamente i due sono spariti anche da Pomeriggio 5 e Domenica Live.

Tara e Cristian: la loro vita nella quotidianità.

Le gossip news sulla coppia rivelano che sono sempre sposati felicemente e che hanno deciso di chiudere definitivamente col mondo della televisione e dello spettacolo. Uomini e Donne, Tara e Cristian dicono addio alla tv. I coniugi si sono trasferiti a Roma dove sarebbero soci di un’attività commerciale. Insomma, si tratterebbe di una scelta di vita, magari in previsione dell’arrivo di quel bebè invocato insistentemente dagli ammiratori della coppia. I due si dichiarano più vicini e affiatati che mai: insomma addio vita da star e serate nei locali per Cristian e addio di Tara a Vicenza dove ha lavorato come barista. Non è la prima volta, comunque, che i due avviano un’attività commerciale: in passato avevano aperto un negozio a Vigevano.