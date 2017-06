Uomini e Donne: Francesco Monte contro la coppia Andrea Damante-Giulia De Lellis. Francesco Monte è stato uno dei grandi protagonisti delle scorse edizioni del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Il bel Francesco era giunto inizialmente per corteggiare Teresanna Pugliese, la quale alla fine gli preferì un altro corteggiatore, così nel 2014 Francesco salì sul trono e Teresanna, interrotta la relazione con la sua scelta, tornò in studio per corteggiarlo. Alla fine i due protagonisti si sono innamorati e scelti. La loro relazione però durò molto poco e da oltre due anni l’ex tronista fa coppia fissa con la sorellina minore di Belen Rodriguez, Cecilia. Nelle ultime ore Francesco Monte ha fatto parlare di sé per essersi schierato contro una coppia molto amata di Uomini e Donne. Francesco Monte, nelle ultime ore, ha scritto un commento molto negativo nei confronti dell’ex tronista Andrea Damante e della sua fidanzata Giulia De Lellis. Il tutto ha scatenato gli utenti di ‘Instagram’, sopresi dall’accaduto.

Uomini e Donne, le ultime news: ecco il messaggio di Francesco.

Il fidanzato della Rodríguez ha scritto il seguente messaggio su ‘Instagram’, riferendosi a Giulia e Andrea: ”questi due sono proprio ridicoli’, queste le dure parole dell’ex tronista di Uomini e Donne. I follower di Giulia e Andrea sono intervenuti prontamente per difendere la coppia , ma a quanto pare il bell’ex tronista non ha un buon parare circa i due ragazzi. Altri personaggi si sono spesso espressi su Giulia e Andrea, insinuando che i due ragazzi stiano insieme solo per business. La De Lellis è nota per non avere peli sulla lingua; dopo la frecciatina di Francesco Monte, deciderà di replicare o lascerà cadere la polemica?