Uomini e Donne, l'incontro tra Claudio Sona e l'ex compagno. Tutti i risvolti della vicenda!

Uomini e Donne, le ultime news. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, e le dichiarazioni dell’ex compagno di Claudio Sona, l’ex tronista Claudio Sona ha incontrato l’ex fidanzato Juan Fran Sierra, che recentemente lo ha messo nei guai dicendo che durante il suo trono a ‘Uomini e Donne‘ loro due erano ancora legati sentimentalmente.

Ecco le parole del modello spagnolo su Instagram: “Ho appena incontrato la persona che voi sapete, mi aveva chiesto a tutti i costi di incontrarci per parlare. Ho accettato perché è una persona che ho amato tanto, fino al punto di ridurmi come mi sono ridotto. Gli ho chiesto di chiedermi scusa pubblicamente per tutto quello che ha scritto, perché non è niente vero: non ci siamo mai lasciati ma anzi ci siamo sempre frequentati. Ci sono tutte le prove, sia scritte che registrate. Mi ha fatto fare anche un tatuaggio, per dimostrare il nostro amore. Vediamo adesso come va avanti questa storia, non posso più pubblicare niente”. Legalmente, infatti, il ragazzo non può rendere pubblici sms o filmati che coinvolgono anche l’ex.

Juan ha poi voluto precisare di stare facendo tutto questo solo per avere il rispetto che merita. “Non voglio far del male a nessuno, chiedo soltanto rispetto perché non ho fatto niente che non dovevo fare. Ho sentito il mio cuore e ho creduto ad una persona che mi ha mentito e che mi ha fatto delle promesse finte, approfittandosi di me in tanti sensi. Non solo sentimentalmente. Non ho niente di aggiungere”, ha concluso.