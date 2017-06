Alvaro Morata e Alice Campello, ieri il matrimonio a Venezia. I dettagli e le prime immagini delle nozze!

Alvaro Morata e Alice Campello, ieri il matrimonio a Venezia. Alvaro Morata ha sposato Alice Campello, la modella e blogger veneziana, nella magnifica cornice della città di Venezia. Un matrimonio che ha destato grande interesse dei media e che è stato già definito come il matrimonio social dell’anno. Intorno alle 17.30, Alice, in abito bianco con strascico lunghissimo, è giunta nella chiesa del Redentore all’isola della Giudecca a Venezia. Ad attenderla lo sposo in vestito nero.

Alvaro Morata e Alice Campello, i dettagli delle nozze dell’anno.

Lungo la scalinata che caratterizza la chiesa del Palladio, circa 400 ospiti. Gli invitati per giungere all’isola hanno utilizzato un apposito pontone, per far attraccare le barche, addobbati con gran festoni bianchi. Il rito è stato blindato così come lo spazio antistante la chiesa ma soprattutto il canale della Giudecca dove si sono dati appuntamento in molti, fans e fotografi, in barca, ma tenuti a distanza per motivi di sicurezza. Tra gli ospiti il compagno di squadra Izco e Simone Zaza, che gioca nel Valencia.

Alice Campello e Alvaro Morata, il look per le nozze da sogno a Venezia.

Bellissima e raggiante di felicità la Campello ha indossato un abito a sirena dallo scollo a cuore, tutto ricamato di perline e Swarovski, ed un velo, e per i capelli ha scelto uno styling con con pettinatura laterale. Morata ha indossato un elegantissimo smoking nero con papillon. Le prime immagini rimbalzano sul web e sugli account dei fan del Real con l’hashtag ufficiale dell’evento che è #theperfectbride. La foto romantica del bacio dopo il sì è stata postata dal calciatore su Instagram.

