Beautiful, Il Segreto, Una Vita, Cherry Season, Tempesta d’amore e Un posto al sole tutte le news le trame e le anticipazioni delle puntate estive – «Novità per gli aficionados!» – Tempo d’Estate, care amiche e amici fan delle soap di ogni genere, e le varie reti che ci gratificano della trasmissione delle avventure dei nostri beniamini adeguano giorni e orari di messa in onda a seconda delle esigenze che la nuova stagione impone! Ecco, in sintesi, le principali variazioni! Le news & anticipazioni relative ai palinsesti estivi delle reti Mediaset e Rai vanno prese, come di norma, con le pinze. Scopriamo insieme tutte le sorprese e le novità previste per le aficionadas e gli aficionados!

Beautiful, Il Segreto, Una Vita, Cherry Season, Tempesta d’amore e Un posto al sole news trame e anticipazioni delle puntate estive – «Ferie d’agosto per Beautiful ma non per Una vita!»

Le anticipazioni e le news di Beautiful e Una Vita – Acacias 38 ci fanno sapere che Beautiful ci farà compagnia, per tutto il periodo estivo, dalle 13:40 alle 14:10 dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia del Biscione, saltando l’appuntamento del sabato, mentre ad agosto andrà in vacanza per ben tre settimane! Tale vuoto sarà colmato dai perfidi intrighi di Cayetana e dagli amori burrascosi e impossibili della soap opera spagnola Una Vita-Acacias 38, le cui puntate dureranno di più! Restate con le nostre anticipazioni per sapere della programmazione delle altre soap, prossimamente su questi schermi!