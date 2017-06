Belen Rodriguez e Stefano De Martino, le ultime news al 18 giugno 2017

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, insieme a Selfie – Le cose cambiano. La seconda stagione di Selfie – Le cose cambiano si è conclusa venerdì 16 giugno 2017. La trasmissione è condotta da Simona Ventura, che ha contato della co-conduzione di Belen Rodriguez. Un ruolo in trasmissione è stato occupato anche da Stefano De Martino, ex marito della showgirl argentina. Molti speravano che, lavorando insieme, potesse esserci un ritorno di fiamma tra Belen e Stefano, ma così non è stato: la showgirl è sempre più innamorata di Andrea Iannone, mentre il ballerino si dichiara single.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, frecciatine a Selfie – Le cose cambiano.

Nelle puntate di questa seconda stagione di Selfie – Le cose cambiano, abbiamo visto spesso Stefano De Martino e Belen Rodriguez lanciarsi delle frecciatine. Durante l’ultima puntata della trasmissione, andata in onda venerdì scorso, Stefano De Martino ha lanciato una nuova frecciatina a Belen. In studio è entrata una madre che aveva chiesto, in occasione del matrimonio della figlia, un cambio look. Il ballerino ha detto: “Tutte le mamme piangono al matrimonio delle figlie, ma dovete sapere che la mamma di Belen al nostro matrimonio ha pianto perché si sposava con me”. Belen è apparsa contrariata, e ha accennato un sorriso forzato. Iva Zanicchi ha cercato di stemperare, dicendo che tutte le mamme vorrebbero un genero come Stefano, e la Ventura ha concluso dicendo: “Evviva l’amore, quello che viene e che va, ma che a volte può anche ritornare”. Dopo questa frase, però, Belen ha lasciato lo studio scuotendo la testa.