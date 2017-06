Calciomercato Juventus, le ultime news al 18 giugno 2017

Calciomercato, Dani Alves va via dalla Juventus? La Juventus ha messo da parte il sogno infranto della Champions League e guarda al mercato per rinforzare il suo organico. Nelle ultime ore si vocifera di una possibile cessione di Dani Alves al Manchester City, e sembra che si sia già vicini ad un accordo. La cessione sembra quanto mai possibile a causa dei rapporti difficili che si sono creati con i tifosi: l’ex terzino del Barcellona ha rilasciato un’intervista ad un media brasiliano, e le sue parole non sono per niente piaciute ai tifosi bianconeri, che gli hanno intimato di andare via. Alves ha consegnato a Paulo Dybala di lasciare la Juventus per crescere e per migliorare: “Dybala è un gioiello che darà frutti. Abbiamo parlato tante volte e gli ho detto che un giorno, non so quando, dovrà andare via dalla Juve per migliorarsi ancora di più”: Al terzino è stato anche chiesto se desidera andare in Inghilterra: “Se voglio andare in Inghilterra? Sinceramente sì e spero che un giorno ci andrò”.

Calciomercato, la Juve ed il sogno chiamato Blaise Matuidi.

In casa Juventus, però, non si parla solo di cessioni. La squadra bianconera necessita di un elemento di qualità per rafforzare la fascia mediana, e secondo Sky Sport l’uomo giusto potrebbe essere Blaise Matuidi del PSG. La Juve era già sulle tracce del giocatore durante la sessione di mercato invernale, ma le trattative non furono per niente facile e non si concluse nulla.