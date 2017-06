Federica Nargi e Alessandro Matri, le ultime news gossip al 18 giugno 2017

Federica Nargi e Alessandro Matri, un’estate al mare! Federica Nargi e Alessandro Matri si stanno godendo l’estate con la loro piccola Sofia. I due sono tornati a Formentera con la loro bambina avuta quasi un anno fa. L’estate scorsa, infatti, al mare vedevamo Federica con un pancione di quasi 9 mesi, ed oggi invece la famiglia si è allargata ed al mare si va in tre. Sul suo profilo ufficiale Instagram, la bella ex velina ha postato delle foto in cui è con Alessandro e Sofia in spiaggia, e sfoggia un fisico da urlo indossando dei bikini di tendenza. Federica è felice, e sui social scrive: “Il mare è perfetto in tre”.

Federica Nargi e Alessandro Matri al Pitti Uomo.

Federica Nargi e Alessandro Matri dopo qualche giorno al mare sono tornati in Italia per assistere al Pitti Uomo. In quest’occasione manca la piccola Sofia. Forse è ancora presto per gli eventi mondani, ma sicuramente no per le giornate da trascorrere in spiaggia, ed infatti dalle foto postate sui social si vede la piccola che gioca e si diverte un mondo.